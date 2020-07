Serie B, dove vedere Pescara Livorno streaming e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Pescara Livorno in streaming e in tv.

Allo Stadio Adriatico va in scena il match Pescara – Livorno, gara valida per la 37° giornata di Serie B. Questa sfida mette di fronte due squadre che hanno disputato un campionato al di sotto delle aspettative: il Livorno è ultimissimo con soli 21 punti ed è retrocesso in Serie C già da diverso tempo, mentre il Pescara si trova al sedicesimo posto, in zona playout, con 42 punti a -3 dalla zona salvezza (Perugia) e +2 sulla zona retrocessione (Cosenza). Il club abruzzese non trova la vittoria da otto partite (3 sconfitte e 4 pareggi) ma, contro un Livorno pieno di ragazzini della Primavera e reduce da sei sconfitte consecutive, ha una grande occasione di ritrovare i tre punti. Eppure, le ultime vittorie delle due squadre sono arrivate entrambe contro la Juve Stabia: il Pescara vinse per 3-1 il 20 giugno, giorno della ripresa del campionato, mentre, sei giorni dopo, il Livorno riuscì a battere i campani in trasferta per 3-2.

Il fischio d’inzio del match è in programma questa sera alle ore 21.

Dove vedere Pescara Livorno streaming e diretta tv

