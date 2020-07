Serie B, dove vedere Pisa Ascoli streaming e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Pisa Ascoli in streaming e in tv.

Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani va in scena il match Pisa – Ascoli, gara valida per la 37° giornata di Serie B. Le due squadre sono divise da pochi punti in classifica e la sfida si preannuncia infuocata: il Pisa è decimo con 50 punti a -1 dall’ottavo posto, ultimo posto disponibile per qualificarsi ai playoff, occupato dalla Salernitana, mentre l’Ascoli è tredicesimo a quota 46 punti a +4 dalla zona playout e -4 da quella playoff. Ma l’Ascoli arriva a questo match con l’entusiasmo a mille: il club marchigiano non perde in campionato da sei partite (4 vittorie e 2 pareggi) e vuole continuare a sorprendere. Il Pisa, invece, ha vinto solo uno degli ultimi quattro match e nell’ultima giornata è arrivata anche la sconfitta per 2-1 contro il Cosenza terzultimo. La gara d’andata, disputata il giorno di Santo Stefano, si concluse con il risultato di 1-0 in favore dell’Ascoli grazie a una rete di Cavion.

Il fischio d’inizio è in programma questa sera alle ore 21.

Dove vedere Pisa Ascoli streaming e diretta tv

La sfida tra Pisa e Ascoli sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle ore 21. L'applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla vostra Smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One o sulla stick Now Tv.