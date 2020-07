Questa sera alle ore 21 allo stadio Arechi (a porte chiuse) si disputerà il match Salernitana Empoli valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie B. Sarà un autentico spareggio playoff visto che i padroni di casa del tecnico Gian Piero Ventura sono al settimo posto con 51 punti, mentre gli ospiti di mister Pasquale Marino si trovano al nono, ma a soli tre punti di distanza, con il Pisa ottavo (ultimo posto ultime) con 50. Nell’ultimo turno di campionato i granata hanno ottenuto un pareggio importante sul campo del Crotone per 1-1, mentre gli azzurri hanno perso in casa per 4-2 contro la Virtus Entella.

Dove vedere Salernitana Empoli: streaming e diretta tv

Il match Salernitana Empoli in programma oggi alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Marco Calabresi; inoltre la gara dell’Arechi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Salernitana-Empoli, precedenti, designazione arbitrale e probabili formazioni

Sono tredici i precedenti disputati in terra campana che vedono i padroni di casa in vantaggio per sei successi contro uno solo degli ospiti con sei pareggi; l’ultimo match a Salerno si è giocato il 28 ottobre 2017 con vittoria granata per 2-1, mentre nella gara dell’andata del 21 dicembre scorso al Castellani la gara è terminata per 1-1.

L’arbitro della sfida sarà Davide Ghersini della sezione AIA di Genova, coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Daniele Marchi di Bologna, quarto uomo Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-1-2): Micai; Cicerelli, Migliorini, Aya, Lopez; Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine; Maistro; Djuric, Gondo.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Gazzola, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Bandinelli, Stulac, Zurkowski; Bajrami, Mancuso, Ciciretti.