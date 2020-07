Serie B, dove vedere Salernitana Juve Stabia: streaming e diretta tv

Questa sera alle ore 21 allo stadio Arechi di Salerno, si disputerà il match Salernitana Juve Stabia, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie B. Derby campano molto importante con le due squadre che da quando è ripreso il torneo non hanno ancora vinto: i padroni di casa dell’allenatore Gian Piero Ventura che hanno ottenuto due pareggi e una sconfitta, mentre gli ospiti del tecnico sono usciti sempre sconfitti di fatto mettendosi nei guai per il discorso salvezza che ad oggi vede le vespe virtualmente salve con il sestultimo posto a 36 punti ma con solo due punti di vantaggio sulla zona playout (Cremonese 34). Per gli amaranto l’obiettivo playoff è ancora a portata di mano con l’attuale ottavo posto (ultimo utile per la post season) a 44 punti, ma Pisa ed Empoli rispettivamente con 43 e 42 incalzano pericolosamente.

Dove vedere Salernitana Juve Stabia: streaming e diretta tv

Il match Salernitana Juve Stabia in programma oggi alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Raffaele Pappadà; la gara dell’Arechi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Salernitana Juve Stabia, precedenti, designazione arbitrale e probabili formazioni

Sono ventidue i precedenti a Salerno con i padroni di casa in nettissimo vantaggio con venti vittorie contro l’unica degli ospiti (stagione 1921-22) e un pareggio; le reti complessive sono state 75 con un parziale di 57-16 ovviamente per i granata. L’ultima sfida disputata all’Arechi risale alla stagione 2014-15 di Lega Pro con successo della Salernitana per 3-2. Nell’incontro d’andata giocato lo scorso 9 novembre al Romeo Menti di Castellamare di Stabia il risultato finale è stato di 1-1 con reti di Calò al 28′ e di Coda al 55′.

L’arbitro della sfida sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Francesco Fiore di Barletta e Niccolò Pagliardini di Arezzo, quarto uomo Lorenzo Illuzzi di Molfetta. Di seguito le probabili formazioni.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Billong, Heurtaux; Kiyine, Maistro, Dziczek, Akpa Akpro, Curcio; Gondo, Jallow.

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest, Allievi; Mallamo, Calò, Calvano; Canotto, Forte, Bifulco.