Venerdì sera il campionato di Serie B chiuderà i battenti per quanto riguarda la stagione regolare visto che si giocherà l’ultima giornata prima di cominciare dalla settimana prossima i playoff e i playout per determinare la terza squadra promossa in Serie A che andrà a fare compagnia a Benevento e Crotone e la quarta retrocessa che disputerà il campionato di Serie C.

Ora andremo a vedere tutte le ipotesi per la zona salvezza dove ricordiamo il Livorno è già retrocesso e il Trapani lo è virtualmente (poi spiegheremo il perchè) anche se la formazione siciliana aspetta il responso sul ricorso pendente al Collegio di Garanzia del CONI per la restituzione di almeno uno dei due punti di penalizzazione assegnati a causa del mancato pagamento da parte della società delle mensilità di gennaio e febbraio. Ovviamente con la restituzione anche di un solo punto, la situazione cambierebbe totalmente.

Virtus Entella e Cremonese con 48 punti sono aritmeticamente salve, mentre oltre al già citato Trapani (41 punti), sono in piena lotta Venezia (47), Ascoli (46), Perugia (45), Pescara (45), Cosenza (43) e Juve Stabia (41).

Questi i match delle squadre coinvolte:

Ascol i-Benevento

i-Benevento Chievo- Pescara

Cosenza – Juve Stabia

– Trapani -Crotone

-Crotone Venezia–Perugia

Serie B ultima giornata, tutte le ipotesi per la zona salvezza

Venezia (47 punti): si salva se…

Pareggia contro il Perugia

Perde e una tra Ascoli e Pescara non vince

Ascoli (46 punti): si salva se…

Vince

Pareggia e non vincono sia Perugia che Pescara

Perde e una tra Perugia e Pescara perde

Perugia (45 punti): si salva se…

Vince

Pareggia, il Cosenza non batte la Juve Stabia e il Pescara non batte il Chievo

Pareggia e l’Ascoli perde

Perde, il Cosenza non vince e il Pescara perde

Pescara (45 punti): si salva se…

Vince

Pareggia e il Perugia perde

Pareggia, l’Ascoli perde e il Cosenza non vince

Cosenza (43 punti): si salva se…

Vince e Perugia e Pescara perdono

Vince, il Pescara perde, il Perugia non vince e l’Ascoli fa almeno un punto

Juve Stabia (41 punti): va ai playout se…

Vince

Trapani (41 punti): va ai playout se…