CASSANO TORNA A GIOCARE, FANTANTONIO CI RIPROVA? – Antonio Cassano, dopo aver già annunciato il ritiro dal calcio, per poi tornare sui suoi passi, e poi decidere di smettere davvero, sembra volerci riprovare. L’ex campione di Roma, Real Madrid, Sampdoria, Parma, Inter e Milan tra le altre, dopo aver dichiarato che la sua avventura nel mondo del pallone era finita, sembrava aver ricominciato, allenandosi per qualche giorno con l’Entella, squadra di Chiavari e molto vicina alla sua adorata Genova, dove è stato tanto amato dalla gente blucerchiata. Proprio con l’Entella del presidente Gozzi potrebbe esserci un nuovo ritorno di fiamma, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno nel mondo del calcio.

Cassano torna a giocare, avvistato a cena con l’amico Gozzi

Secondo quanto riportato dal quotidiano ligure Il Secolo XIX, l’ex fenomeno di Bari Vecchia sarebbe stato visto a cena con il presidente dei chiavaresi Antonio Gozzi. Un indizio di un suo eventuale rientro sui campi di calcio? Possibile, o per lo meno non impossibile. Gozzi è sempre stato molto aperto sulla questione, e molto possibilista riguardo all’idea di portare a casa Antonio Cassano, ed anche stavolta, pur senza sbilanciarsi troppo, ha lanciato segnali di apertura: “Le porte dell’Entella saranno sempre aperte per lui“. Il figlio del barese, Christopher, gioca attualmente nella Academy biancoceleste, e potrebbe essere presto raggiunto dal papà. Sempre che non sia un altro scherzo, un’altra “cassanata“.