Dove vedere Frosinone Spezia Serie B, streaming gratis e diretta tv in chiaro

Andrà di scena questa sera il primo atto della finale playoff Serie B tra il Frosinone di Alessandro Nesta e lo Spezia di Vincenzo Italiano. Entrambe le compagini vengono da due rimonte entusiasmanti contro Pordenone e Chievo Verona in semifinale e ora si giocano l’approdo in Serie A in questi due atti, i quali prometteranno spettacolo. Il tecnico del Frosinone, Nesta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dove non si sbilancia, ma preannuncia che la gara dovrà essere giocata senza fare calcoli. A viso aperto e con aggressività.

Italiano vuole dai suoi una gara giocata a mente libera, dove sarà necessaria la massima attenzione per limitare gli attacchi dei ciociari. In conferenza stampa, l’allenatore dello Spezia si è detto orgoglioso dello storico terzo posto ottenuto dai suoi ragazzi, ai quali chiede un’ultimo sforzo in questo atto finale. La gara si preannuncia dunque avvincente e spettacolare. Non potrebbe essere altrimenti. In questo articolo vi forniremo tutte le info su dove vedere Frosinone Spezia in streaming gratis e diretta tv in chiaro.

Dove vedere Frosinone Spezia in diretta tv e in chiaro

La finale del playoff d’andata di Serie B, Frosinone Spezia, in programma questa sera alle ore 21:15, sarà trasmessa in chiaro diretta tv su Rai 2, a partire dalle 21:05. Il match sarà visibile pure sulla pay tv DAZN, precisamente sui canali DAZN e DAZN1 (canale 209 del satellite).

Dove vedere Frosinone Spezia in streaming gratis

Per coloro che vogliano vedere il match in streaming gratis direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o notebook, ciò sarà possibile collegandosi al sito streaming RaiPlay oppure scaricando l’app apposita sul proprio dispositivo. La partita sarà visibile in streaming anche attraverso DAZN, collegandosi al sito www.dazn.com/it o tramite l’app ufficiale, facile da scaricare su smart tv, smartphone, tablet, PS4 o XBox: sarà necessario registrarsi e sottoscrivere un abbonamento. In alternativa, il match sarà visibile anche attraverso Amazon Fire Stick o Google Chromecast.