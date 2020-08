Dove vedere Spezia Frosinone Serie B, streaming gratis e diretta tv in chiaro

Questo giovedì sapremo chi tra Spezia e Frosinone approderà in Serie A nella prossima stagione. La finale di ritorno del playoff di Serie B vedrà come favorita la squadra ligure allenata da Vincenzo Italiano, capace di imporsi nel match d’andata contro gli uomini di Nesta per 1-0. Decisiva fu la rete del ghanese Gyasi, una vera spina nel fianco nel match d’andata insieme a Nzola.

Il Frosinone dovrà dunque rimontare il gol incassato nel match casalingo e l’impresa non sarà affatto semplice, ma la compagine di Nesta promette battaglia. Nella finale d’andata, le differenze in campo tra le due compagini – lo Spezia è arrivato terzo in campionato mentre il Frosinone ottavo – si sono viste in maniera netta. I liguri sono apparsi più sicuri in campo. I ciociari hanno invece avuto qualche momento di nervosismo. Specialmente da parte di Dionisi, sostituito al 57′ minuto. In questo articolo vi forniremo tutte le info riguardo dove vedere Spezia Frosinone in streaming gratis e diretta tv in chiaro.

Dove vedere Spezia Frosinone in diretta tv e in chiaro

Il match valido per la finale di ritorno dei playoff Serie B, Spezia-Frosinone, in programma giovedì alle ore 21:15, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, con collegamento dalle 21:05. Il match è disponibile per la diretta tv a pagamento pure su DAZN, precisamente al canale DAZN1. Il canale sarà visibile anche per gli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Spezia Frosinone in streaming

Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente sul proprio dispositivo smartphone, tablet, pc o notebook, ciò sarà possibile collegandosi al sito ufficiale di DAZN. Per coloro che vogliano usufruire del servizio Rai non essendo in possesso di un abbonamento DAZN, il match sarà visibile in streaming su RaiPlay, tramite app o sito web. Buona visione!