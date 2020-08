Il Pescara fa festa ai rigori e resta in serie B, al Perugia resta l’amaro in bocca

Una partita interminabile ma che alla fine ha premiato la squadra che meritava di restare nel campionato di serie B.

Perugia e Pescara si sono affrontati in un match intenso e carico di emozioni, che si è concluso al termine dei tempi regolamentari con il punteggio di 2-1 per la formazione umbra (all’andata 2-1 per i delfini).

A partire forte è il Pescara che passa in vantaggio dopo 12 minuti con l’attaccante Pucciarelli, che infila in rete e batte Vicario.

Il Perugia non ci sta ed ha una pronta reazione con Kouan che firma il pareggio, quindi prima dell’intervallo è l’ex Melchiorria firmare il sorpasso degli umbri.

Nei tempi supplementari è il Pescara ad avere il pallino del gioco, confermato dal possesso palla al 66%, ma manca la concretezza sotto porta.

Sottil e Oddo tentano gli ultimi cambi ma il match non si sblocca, cos’ arrivano i calci di rigore:

il primo a sbagliare è Galano del Pescara, ma successivamente falliscono Bonaiuto e Iemmello del Perugia, che trovano un super Fiorillo; così è Masciangelo a calciare il rigore che vale la serie B per i biancazzurri ed esplode la festa.

Tabellino:

Perugia: Vicario, Rosi (dal 35′ st Falzerano), Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi, Kouan (dal 28′ st Carraro), Nicolussi Caviglia (dal 9′ st Buonaiuto), Nzita, Dragomir, Falcinelli (dal 28′ st Iemmello), Melchiorri. All. Oddo

Pescara: Fiorillo, Zappa, Campagnaro (dal 8′ sts Scognamiglio), Bettella, Masciangelo, Memushaj, Palmiero (dal 18′ st Busellato), Kastanos (8′ sts Melegoni), Galano, Maniero (dal 44′ st Clemenza), Pucciarelli (dal 44′ st Bocic). All. Sottil.