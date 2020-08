Pordenone-Frosinone probabili formazioni: ecco le scelte dei due mister

Oggi alle 21:00 sarà disputata allo stadio Nereo Rocco di Trieste Pordenone-Frosinone. Nella partita di andata i friulani vinsero 1-0 in trasferta, con il gol di Tremolada. I neroverdi sono in vantaggio per accedere alla finale, gli ospiti sono chiamati a ribaltare il risultato. Vediamo ora le probabili formazioni di Pordenone-Frosinone.

I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 4-3-1-2, con la difesa composta dal portiere Di Gregorio, i terzini Almici e Gasbarro e i centrali Vogliacco e Camporese. Il rientro tra i titolari della mezzala Mazzocco relega Misuraca alla panchina; Pobega e Burrai certi di scendere in campo dal primo minuto. Tremolada sulla trequarti agirà da supporto alla coppia offensiva Bocalon-Ciurria. Scalpita Candellone per una maglia in attacco.



La squadra di Nesta opta per la conferma del 3-5-2 con il pacchetto difensivo della partita di andata: Bardi a difesa dei pali dietro a Brighenti, Ariaudo e Krajnc come centrali.Sugli esterni Paganini è insidiato da Beghetto, mentre sulla fascia opposta giocherà Salvi. Al centro conferma per Rohdén, Maiello e Haas. Quattro giocatori si giocano due maglie in attacco, con Ciano e Dionisi in vantaggio rispettivamente su Novakovich e Ardemagni.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio – Almici, Vogliacco, Camporese, Gasbarro – Pobega, Burrai, Mazzocco – Tremolada – Bocalon, Ciurria

FROSINONE (3-5-2): Bardi – Brighenti, Ariaudo, Krajnc – Paganini, Rohdén, Maiello, Haas, Salvi – Ciano, Dionisi