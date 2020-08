Serie B, dove vedere Pordenone Frosinone: streaming e diretta TV

Dove vedere Pordenone Frosinone, presentazione del match. Alle ore 21 di mercoledì 12 agosto allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste (a porte chiuse) il Pordenone di Attilio Tesser ospiterà il Frosinone di Alessandro Nesta, il match è valido per la semifinale di ritorno dei Playoff del campionato di Serie B. Il Pordenone ha concluso la stagione in 4.a posizione in classifica con 58 punti (16 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte), mentre il Frosinone si è piazzato in 8.a posizione con 54 punti (14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte) e nel turno preliminare dei Playoff ha eliminato il Cittadella dopo i tempi supplementari. I friulani cercano l’approdo in finale e per giocarsi una promozione in Serie A che era impensabile ad inizio campionato e che sarebbe la prima volta per i ‘ramarri’. I ciociari, invece, si giocano l’accesso alla finale che potrebbe spalancargli le porte della Serie A dopo appena una stagione e per la terza volta nella sua storia. Si riparte dallo 0-1 dello ‘Stirpe’ firmato Tremolada, i ciociari per passare il turno devono vincere con due goal di scarto, mentre i friulani potranno contare su 2 risultati su 3 a disposizione con la possibilità anche di perdere per 0-1 e passare il turno per la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare.

Dove vedere Pordenone Frosinone, diretta TV e streaming

Dove vedere Pordenone Frosinone in TV e streaming. Questo match valido per la semifinale di ritorno dei Playoff del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Pordenone Frosinone, i precedenti. Oltre ai due precedenti riguardo l’andata e il ritorno della stagione 2019-2020, va ad aggiungersi quello relativo alla gara d’andato che ha visto i friulani espugnare lo ‘Stirpe’ 0-1.