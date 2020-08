Si chiude come peggio non poteva la stagione della Salernitana che ieri sera perdendo in casa contro lo Spezia per 2-1, nonostante il vantaggio iniziale, ha dovuto dire addio alla qualificazione ai playoff, terminando il campionato al decimo posto.

Il presidente del club campano Claudio Lotito è stato immortalato in un ristorante mentre stava al telefono con qualcuno, furente contro il suo allenatore Gian Piero Ventura, reo secondo lui di aver sbagliato un cambio e di aver messo dall’inizio un giocatore non di suo gradimento: Sto pezzo de m…è una cosa guarda; questo è matto: ha tolto Akpa a centrocampo…ha rovinato tutto…sempre co sto Maistro“.

Ricordiamo che Maistro è stato espulso al 62′ quando il risultato era di parità (1-1) e con una vittoria i granata sarebbero giunti addirittura settimi staccando il pass per i playoff, poi al 90′ con la squadra tutta avanti per cercare la rete qualificazione, è arrivato invece il gol dello spezzino Nzola che ha deciso l’incontro a favore della formazione ligure.

L’ex tecnico della Nazionale azzurra nella giornata odierna ha rassegnato le dimissioni con una lettera, visto il non raggiungimento dell’obiettivo che il club aveva programmato per l’inizio della stagione.

Di seguito la nota ufficiale della Salernitana che ringrazia Ventura del suo operato.

Salernitana, la nota ufficiale

“L’U.S. Salernitana 1919, presso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ringrazia il medesimo per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso di questa stagione e gli augura le migliori fortune professionali“.

Il video della telefonata di Claudio Lotito