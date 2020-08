Questa sera alle ore 21 allo stadio Bentegodi si disputerà Chievo Empoli, valevole per il turno preliminare dei playoff di Serie B, dove ricordiamo la sfida sarà ad eliminazione diretta con i padroni di casa di mister Alfredo Aglietti che in caso di pareggio al termine dei 120 minuti si qualificheranno per la semifinale visto il migliore piazzamento in classifica (56 punti contro 54) e dunque per i toscani del tecnico Pasquale Marino la vittoria sarà d’obbligo per andare avanti. Ad aspettare veneti o toscani ci sarà la terza classificata durante la stagione regolare, ovvero lo Spezia.

Dove vedere Chievo Empoli: streaming e diretta tv

Il match Chievo Empoli in programma oggi alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Dario Mastroianni; inoltre la gara del Bentegodi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un'altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall'utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell'intero incontro.

Chievo Empoli: precedenti, designazione arbitrale e probabili formazioni

I precedenti tra le due squadre in terra veneta sono dodici con i padroni di casa in vantaggio per sette vittorie contro una sola degli ospiti e quattro pareggi; i toscani inoltre non hanno mai vinto una partita in trasferta tra playoff e playout in Serie B: il bilancio fino a questo momento è di 3 pareggi e 2 sconfitte. In questa stagione le due gare che hanno visto protagoniste Chievo ed Empoli si sono concluse entrambe in pareggio con un doppio 1-1 sia all’andata (Bentegodi, 30 agosto) sia al ritorno (Castellani, 24 gennaio).

L’arbitro dell’incontro sarà Davide Ghersini della sezione AIA di Genova, coadiuvato dagli assistenti Manuel Robilotta di Sala Consilina (Salerno) e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Salerno), il quarto uomo sarà Riccardo Ros di Pordenone. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Gianluca Aureliano di Bologna e Daniele Minelli di Varese.

Queste le probabili formazioni:

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Ceter, Djordjevic, Vignato.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Gazzola, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli; Ricci, Henderson, Bandinelli; Ciciretti, La Mantia, Bajrami.