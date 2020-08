Serie B, dove vedere Chievo Spezia: streaming e diretta TV

Dove vedere Chievo Spezia, presentazione del match. Alle ore 21 di sabato 8 agosto allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona (a porte chiuse) il Chievo di Alfredo Aglietti ospita lo Spezia di Vincenzo Italiano, il match è valido per la semifinale d’andata dei Playoff del campionato di Serie B. Il Chievo ha terminato la stagione regolare classificandosi in 6.a posizione con 56 punti (14 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte) e nel turno preliminare dei Playoff hanno eliminato l’Empoli grazie al punteggio di 1-1 dopo i tempi supplementari, clivensi avanti per il miglior piazzamento in regular season rispetto ai toscani. Gli ‘aquilotti’, invece, hanno terminato la stagione piazzaondosi in 3.a posizione con 61 punti (17 vittorie, 10 pareggi ed 11 sconfitte) e nell’ultima giornata di campionato hanno battuto per 1-2 la Salernitana all’ ‘Arechi’ di Salerno. I liguri entrano a far parte di questi Playoff a partire dalla semifinale e giocano il match d’andata in trasferta in virtù del miglior piazzamento rispetto ai veneti.

Dove vedere Chievo Spezia, diretta TV e streaming

Dove vedere Chievo Spezia in TV e streaming. Questo match valido per la semifinale d’andata dei Playoff del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Chievo Spezia, i precedenti. I precedenti relativi a questa stagione hanno visto clivensi e ‘aquilotti’ pareggiare a reti bianche nel match giocato al ‘Picco’ di La Spezia, mentre al ‘Bentegodi’ i liguri si sono imposti per 1-3 contro i clivensi.