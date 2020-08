Serie B, dove vedere Cittadella Frosinone: streaming e diretta TV

Dove vedere Cittadella Frosinone, presentazione del match. Alle ore 21 di mercoledì 5 agosto allo stadio ‘Tombolato’ (a porte chiuse) il Cittadella di Roberto Venturato ospita il Frosinone di Alessandro Nesta, il match è valido per il turno preliminare dei Playoff del campionato di Serie B. Il Cittadella ha concluso il proprio campionato in 5.a posizione (17 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria esterna per 2-3 contro la Virtus Entella. Il Frosinone, invece, è arrivato in 8.a posizione con 54 punti (14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte) ed è reduce dal pareggio interno per 1-1 dello ‘Stirpe’ contro il Pisa.

I veneti hanno dalla loro parte il fattore campo che nei Playoff risulta fondamentale, infatti in caso di parità dopo i 90′ minuti si procederà con i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità non si andrà ai calci di rigore ma passerà il turno la squadra che è arrivata prima in classifica e di conseguenza gioca in casa questa gara secca, in questo caso il Cittadella. La vincente di questo incontro sfiderà in semifinale il Pordenone (andata 9 agosto; ritorno 12 agosto). Inoltre in questi playoff di Serie B ci sarà l’ausilio del Var, esperimento per la prossima stagione.

Dove vedere Cittadella Frosinone, diretta TV e streaming

Dove vedere Cittadella Frosinone in TV e streaming. Questo match valido per il turno preliminare dei Playoff del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Cittadella Frosinone, i precedenti. I precedenti tra queste due squadre che si sono disputati in Veneto sono 8 con nessuna vittoria del Cittadella, 5 pareggi e 3 vittorie esterne dei ciociari. In questo campionato l’andata al ‘Tombolato’ terminò 0-0, mentre il ritorno allo ‘Stirpe’ vinsero i veneti 0-2.