Serie B, dove vedere Frosinone Pordenone: streaming e diretta TV

Dove vedere Frosinone Pordenone, presentazione del match. Alle ore 21 di domenica 9 agosto allo stadio ‘Benito Stirpe’ il Frosinone di Alessandro Nesta ospiterà il Pordenone di Attilio Tesser, il match è valido per la semifinale d’andata dei Playoff del campionato di Serie B. Il Frosinone ha concluso la stagione posizionandosi in 8.a posizione con 54 punti (14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte) e nel turno preliminare dei Playoff ha eliminato il Cittadella al ‘Tombolato’ vincendo la gara al 120′ grazie ad una prodezza balistica di Camillo Ciano. I ‘ramarri’ entrano a farte di questi playoff a partire da questa semifinale in virtù della 4.a posizione in classifica con 58 punti (16 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte) e nell’ultimo turno di Serie B è arrivato il pareggio per 2-2 dello ‘Zini’ di Cremona contro la Cremonese. I friulani entrano a far parte di questi Playoff a partire dalla semifinale e giocano il match d’andata in trasferta in virtù del miglior piazzamento rispetto ai veneti.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Dove vedere Frosinone Pordenone, diretta TV e streaming

Dove vedere Frosinone Pordenone in TV e streaming. Questo match valido per la semifinale d’andata dei Playoff del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.

Dove vedere Frosinone Pordenone, i precedenti. I precedenti relativi al doppio confronto di questa stagione hanno visto i ‘ramarri’ vincere per 3-0 alla ‘Dacia Arena’ di Udinese, mentre nel match giocato allo ‘Stirpe’ la gara si concluse con un pareggio, 2-2 il risultato.