Serie B, dove vedere Spezia Chievo: streaming e diretta tv

Questa sera alle ore 21 allo stadio Comunale Alberto Picco, si disputerà il match Spezia Chievo, valevole per il ritorno della semifinale playoff del campionato di Serie B. La squadra veneta del tecnico Alfredo Aglietti parte da un buon vantaggio visto che la gara d’andata, disputata al Bentegodi sabato scorso, è stata vinta per 2-0 con reti di Djordjevic e Segre nei primi dieci minuti di gioco. I liguri di mister Vincenzo Italiano per andare in finale dovranno vincere con tre gol di scarto, ma potrebbe bastare anche un successo con due (i gol in trasferta non valgono doppio), visto il miglior posizionamento in classifica alla fine della stagione regolare. Ricordiamo che se al 90′ lo Spezia sarà in vantaggio di due reti, si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Dove vedere Spezia Chievo: streaming e diretta tv

Il match Spezia Chievo in programma oggi alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Riccardo Mancini; inoltre la gara del Picco sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.

Spezia Chievo: precedenti, designazione arbitrale e probabili formazioni

In terra ligure i precedenti tra le due squadre sono solamente due: nella stagione 2007-08 ci fu il successo dei clivensi per 1-0, mentre in questa annata si è registrato il pareggio a reti bianche, lo scorso 1 novembre, mentre al Bentegodi oltre alla gara di playoff, in campionato (il 27 giugno) una tripletta di Galabinov ha permesso allo Spezia di vincere per 3-1.

L’arbitro dell’incontro sarà Eugenio Abbattista della sezione AIA di Molfetta (Bari), coadiuvato dagli assistenti Vittoria Di Gioia di Modena e Fabio Schirru di Nichelino (Torino), il quarto uomo sarà Antonio Rapuano di Nichelino (Torino). Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Davide Ghersini di Genova e Riccardo Ros di Pordenone.

Queste le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Acampora, Bartolomei, Mora; Ragusa, Nzola, Gyasi.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Esposito, Obi, Segre; Vignato, Djordjevic, Ceter.