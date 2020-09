Dove vedere Pescara Chievo Verona streaming gratis e diretta tv Serie B

Finalmente riparte il campionato di Serie B. Questa stagione 2020/21 sarà senz’altro complicata per via del Coronavirus ma in Italia si sta facendo veramente il massimo per garantire la sicurezza all’interno degli impianti sportivi. Il Pescara ha scampato la retrocessione in Serie C vincendo ai calci di rigore il play out contro il Perugia di Massimo Oddo, allenatore che ora siede proprio sulla panchina della squadra abruzzese. Passata la paura, il Pescara si appresta ad affrontare nella prima giornata il Chievo Verona di Aglietti.

I veneti non hanno centrato l’obiettivo promozione in Serie A nella passata stagione e ritenteranno di tornare nella massima serie quest’anno. Le grandi annate in Serie A sono nella memoria di tutti i tifosi del Chievo e l’obiettivo della società è quello di centrare l’agognata promozione. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Pescara Chievo Verona streaming gratis e diretta tv.

Dove vedere Pescara Chievo Verona, streaming e diretta tv

Il match della prima giornata di Serie B 2020/21, Pescara-Chievo Verona, in programma sabato 26 settembre alle ore 14, sarà trasmesso in esclusiva sui canali DAZN. Il match sarà disponibile su smart tv scaricando l’app di DAZN , oppure usufruendo del proprio televisore grazie a un collegamento di supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per chi volesse vedere il match in streaming direttamente dal proprio dispositivo, la partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Sarà necessario collegarsi al sito direttamente dal proprio pc per poi inserire le credenziali dell’abbonamento. Disponibile pure l’app, scaricabile su dispositivi portatili come tablet e smartphone. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.