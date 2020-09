Serie B, dove vedere Brescia Ascoli streaming e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Brescia Ascoli in streaming e diretta tv.

È iniziata anche la nuova stagione di Serie B: l’anticipo di ieri Monza – Spal ha dato il via alla Serie B 2020/2021. Oggi, invece, si disputeranno sette partite di cui sei in contemporanea: tra queste c’è anche Brescia – Ascoli. Questo match mette di fronte il Brescia retrocesso dalla Serie A e l’Ascoli che, invece, ha concluso lo scorso campionato di B al quattordicesimo posto a quota 46 punti a soli due punti dalla retrocessione e soltanto uno dalla zona playout.

Il pronostico è in favore del Brescia ma tra queste due squadre i novanta minuti finiscono spesso in pareggio: nelle ultime otto sfide in ben cinque occasioni Ascoli e Brescia si sono dovute dividere la posta in palio.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 14 e l’arbitro del match sarà Eugenio Abbattista.

Dove vedere Brescia Ascoli streaming e diretta tv

La sfida tra Brescia e Ascoli, valida per la prima giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN a partire dalle ore 14. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One e sulla stick Now TV. Il costo dell’abbonamento mensile di DAZN è di 9,99€.

