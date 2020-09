Serie B, dove vedere Cosenza Virtus Entella: streaming e diretta TV

Dove vedere Cosenza Virtus Entella, presentazione del match. Alle ore 14 di sabato 26 settembre allo stadio ‘San Vito Gigi Marulla’ il Cosenza di mister Roberto Occhiuzzi ospiterà la Virtus Entella di mister Bruno Tedino, il match è valido per la 1.a giornata del campionato di Serie B.

Il Cosenza nello scorso campionato si è salvato all’ultima giornata di campionato battendo in casa la Juve Stabia per 3-1 costringendo le ‘vespe’ alla retrocessione in Serie B, inoltre nelle ultime cinque giornate sono arrivate cinque vittorie consecutive che hanno permesso ai calabresi concludere il campionato in 15.a posizione con 46 punti (12 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte). La Virtus Entella, invece, riparte dal neo tecnico Tedino e vorrà migliorare la 13.a posizione della scorsa stagione quando Boscaglia in 38 giornate conquistò 48 punti (12 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte).

Cosenza-Virtus Entella sarà diretta dal signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, coaudiuvato dai signori Carbone e Annaloro, mentre il quarto uomo sarà il signor Robilotta.



Dove vedere Cosenza Virtus Entella, diretta TV e streaming

Dove vedere Cosenza Virtus Entella in TV e streaming. Il match Cosenza-Virtus Entella, valido per la 1.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

