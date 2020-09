Serie B, si riparte: dove vedere Monza-SPAL in streaming e diretta tv

Oggi all’insolito orario delle 16:45 riparte la Serie B con il match Monza-Spal. Le squadre scenderanno in campo all’U-Power Stadium, noto anche come Stadio Brianzolo di Monza. La partita sarà accessibile ad un numero massimo di mille persone. Prima di capire dove vedere Monza-Spal in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre. Attiva ora il tuo abbonamento DAZN. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.

Il Monza di Christian Brocchi torna in Serie B dopo 19 anni: la scorsa stagione ha vinto il girone A di Serie C, approdando così nella serie cadetta assieme alla Reggiana e al Vicenza. Frattesi, Barillà e Donati i nomi caldi del calciomercato brianzolo portati da Adriano Galliani alla corte del patron Berlusconi, che ha sborsato 17 milioni di euro per un super mercato estivo. Nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità dell’arrivo di Kevin Prince Boateng a Monza, atteso nella giornata di lunedì. I biancorossi cercano il doppio salto consecutivo che li porterebbe tra le grandi del calcio italiano, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo un campionato. Si contende un posto con le grandi perdenti degli scorsi playoff (Frosinone, Empoli e Chievo) e le squadre retrocesse quest’anno (SPAL, Lecce e Brescia). Ma il Monza ha il dovere di provarci. D’altro canto i ferraresi guidati dal nuovo mister Pasquale Marino (ex Empoli) hanno compiuto un mercato opulento, limitando le spese ai riscatti di Berisha e D’Alessandro (Atalanta) e di Bonifazi (Torino) e confermando i prestiti dello scorso anno. Tuttavia sono riusciti a strappare alla concorrenza di alcune squadre di B e neopromosse di A il giovane talento nerazzurro Sebastiano Esposito che ha raggiunto in prestito il fratello Salvatore tra le file degli Estensi.

L’ultimo precedente risale a cavallo tra 2013 e 2014, quando entrambe le squadre militavano nel girone C2 di Lega Pro. Il doppio scontro fruttò un 2-2 in terra lombarda e un 3-3 in Romagna. Non ci sarà il Var ma a dirigere la gara sarà il miglior arbitro italiano al giorno d’oggi: Daniele Orsato che ha recentemente arbitrato la finale di Champions League. Non ci resta che scoprire dove vedere Monza-SPAL in streaming e diretta tv.

Dove vedere Monza-SPAL in streaming

La sfida in programma oggi alle 16:45 sarà disponibile sulla piattaforma Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart TV, smartphone, PC, Tablet, sulle console come Ps4 e sulla stick Now Tv. Attiva ora Dazn a 9,99€/mese. Inoltre la partita sarà disponibile anche su RaiPlay in streaming gratis.

Dove vedere Monza-SPAL in diretta tv

Per chi scegliesse la via televisiva, Dazn One (canale 209) trasmetterà la partita in diretta. Il canale è riservato ai clienti Sky con pacchetto Calcio e con l’aggiunta di Dazn a un prezzo mensile vantaggioso. Altrimenti il match sarà anche su Rai Due e Rai Due HD (canale 502 del digitale terrestre).