Telecronisti Serie B 1a giornata: voci di Rai Sport e DAZN

Telecronisti Serie B 1.a giornata: le voci di Rai Sport e DAZN

1° giornata di campionato della Serie BKT 2020-21 che inizierà oggi pomeriggio alle 16.45 con l’anticipo dell’U-Power Stadium tra Monza e Spal. Nella giornata di domani, sabato 26 settembre, in programma ben sette gare, distribuite tra le ore 14 e le ore 16: particolare attenzione alla sfida tra la Salernitana e la neopromossa Reggina e al derby veneto tra Venezia e Lanerossi Vicenza. Domenica 27 settembre doppio appuntamento: alle 15 la Cremonese sfiderà il Cittadella, mentre alle 21 la Reggiana affronterà il Pisa. Come sempre è disponibile anche Zona Gol, il programma che porta su tutti i campi della Serie B con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: insomma, emozioni dal primo all’ultimo minuto. Ecco dunque i Telecronisti Serie B che seguiranno le gare in programma.

Monza-Spal, venerdì 25 settembre ore 16.45 (Rai Sport +HD, Rai Sport, DAZN, DAZN1)

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello, commento: Andrea Agostinelli

Telecronaca: Dario Mastroianni, commento: Stefan Schwoch

Brescia-Ascoli, sabato 26 settembre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Cosenza-Virtus Entella, sabato 26 settembre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Federico Zanon

Frosinone-Empoli, sabato 26 settembre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Marco Calabresi

Lecce-Pordenone, sabato 26 settembre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Raffaele Pappadà



Pescara-Chievo Verona, sabato 26 settembre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Salernitana-Reggina, sabato 26 settembre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Riccardo Mancini



Venezia-L.R. Vicenza, sabato 26 settembre ore 16 (DAZN)

Telecronaca: Ricky Buscaglia



Cremonese-Cittadella, domenica 27 settembre ore 15 (DAZN)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Reggiana-Pisa, domenica 27 settembre ore 21 (DAZN)

Telecronaca: Alessandro Iori