Vigilia Pescara – Chievo, Oddo lancia Bellanova dal 1′, panchina per Memushaj

Vigilia del primo impegno ufficiale della stagione in riva all’Adriatico, dove mister Oddo ha tenuto la conferenza stampa in vista del match casalingo contro il Chievo.

Il Pescara ci tiene e tanto a partire con il piede giusto, con il tecnico che ha dichiarato in conferenza come il cammino dei biancazzurri dovrà essere fatto a step, quindi graduale e senza partire con obiettivi dichiarati.

Dal punto di vista squisitamente tecnico, Oddo ha parlato molto bene del centrocampista Omeonga che lo ha impressionato, mentre sulla formazione ha dichiarato che giocherà il difensore Bellanova; panchina invece per Memushaj che non è ancora al meglio della condizione fisica.

In attesa che arrivi l’ufficialità per l’attaccante Asencio dal Genoa, il Pescara dovrà contare sul fantasista Galano per trovare la via del goal, ma senza dimenticare le doti del giovane classe 1997 Ceter che è arrivato via Cagliari nell’affare Zappa.

Sul fronte degli avversari, in conferenza Oddo ha sottolineato che il Chievo nonostante alcune defezioni legate al covid, resta una formazione di tutto rispetto ed è curioso di misurarsi in un esame vero rispetto alle amichevoli disputate fino ad oggi.

Ultima nota sul pubblico negli stadi, con mister Oddo che non ha esitato a definire inutile far entrare solo 1000 spettatori, una decisione che mette in difficoltà le stesse società.