Dove vedere Chievo Salernitana streaming gratis e diretta tv in chiaro Serie B

Sabato 3 ottobre 2020 alle ore 14:15 allo Stadio Bentegodi di Verona andrà in scena Chievo Salernitana, incontro valido per la 2^ giornata di Serie B 2020/21. Ecco tutte le informazioni dove vedere in tv e streaming Chievo Salernitana.

Dove vedere Chievo Salernitana, presentazione della partita

Il match Chievo Salernitana metterà a confronto due squadre storiche della serie cadetta. I padroni di casa del Chievo Verona arrivano alla sfida dopo il 0-0 all’esordio contro il Pescara. Anche per i campani un pareggio alla 1^ giornata in casa contro la Reggina, con l’incontro che si è chiuso sul punteggio di 1-1. Una partita importante per entrambe le compagini, quindi, che puntano alla loro prima vittoria nella competizione.

Dove vedere Chievo Salernitana, streaming gratis e diretta tv Rai o Dazn?

L’incontro Chievo Salernitana verrà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su DAZN. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sempre sulla piattaforma online di DAZN (Abbonati ora a 9,99€/mese). In occasione di questo turno di campionato, sarà possibile vedere Chievo Salernitana anche in diretta tv in chiaro sul canale 57 Rai Sport HD e in streaming gratis su Rai Play. In ogni caso sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).