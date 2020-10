Dove vedere Cittadella Monza Serie B, streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Cittadella Monza, presentazione del match. Alle ore 14 di sabato 30 ottobre allo stadio ‘Tombolato’ il Cittadella di Roberto Venturato ospiterà il Monza di Christian Brocchi, il match è valido per la 6.a giornata del campionato di Serie B.



I granata sono partiti bene in questo campionato, infatti la formazione di Venturato è terza in classifica in compagnia di Frosinone e Chievo con 10 punti (3 vittorie e 1 pareggio) ma ha una gara in meno, infatti il Cittadella deve recuperare il match rinviato contro la Reggiana di sabato scorso Cittadella reduce dall’ eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia che si è imposto al ‘Tombolato’ per 0-2. Il Monza, invece, occupa la 15.a posizione in classifica con 3 punti (3 pareggi e 1 sconfitta) ma anche i lombardi hanno una gara in meno, infatti la squadra brianzola deve recuperare la gara contro il Vicenza dello scorso 17 ottobre. Monza reduce in campionato dalla sconfitta per 1-2 contro il Chievo, mentre in settimana in Coppa Italia ha eliminato ai calci di rigore (1-4) il Pordenone.

Cittadella-Monza sarà diretta dal signor Daniele Paterna della sezione di Teramo, coaudiuvato dai signori Giallatini e Vono. Il quarto uomo sarà il signor Riccardo Ros di Pordenone.

Le probabili formazioni di Cittadella-Monza

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, Awua; Gargiulo; Cissé, Grillo. All: Venturato.

Monza (4-3-1-2): Sommariva; Lepore, Bellusci, Paletta, Donati; Armellino, Barberis, Colpani; Machin, Dany Mota, Boateng. All: Brocchi.

Dove vedere Cittadella Monza, diretta TV e streaming

Dove vedere Cittadella Monza in TV e streaming. Il match Cittadella Monza, valido per la 6.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Il match sarà visibile anche su Dazn 1 (canale 209 di Sky). Il match del ‘Tombolato’ sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play.

Dove vedere Cittadella Monza, i precedenti. I precedenti tra queste due squadre in Veneto è di sei incontri che vedono il ‘Citta’ in leggero svantaggio con 2 vittorie dei granata, un solo pareggio e 3 vittorie della formazione brianzola.