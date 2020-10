DOVE VEDERE COSENZA LECCE IN TV E IN STREAMING – Continua la Serie B, campionato come al solito incerto e spettacolare. La favorita Monza non ha ancora ingranato la marcia, ma ci sono due squadre che invece hanno già accelerato decisamente: Empoli e Cittadella. Il Lecce, data tra le favorite, arriva dal pareggio di mercoledì sera, nella sfida casalinga contro la Cremonese terminata 2-2. Il Cosenza, invece, è imbattuto, però è anche vero che non ha ancora mai ottenuto i tre punti in campionato fino a questo momento: sono 4 i pareggi in altrettanti match. Ora, la sfida tra le due squadre del Sud, spesso trovatesi contro nei gironi di Serie C ma, per la prima volta dopo 17 anni, di fronte anche nella serie cadetta.

DOVE VEDERE COSENZA LECCE, QUANDO SI GIOCA – Il match tra Cosenza e Lecce si disputerà domenica 25 ottobre alle ore 15.00, allo stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza.

DOVE VEDERE COSENZA LECCE, I PRECEDENTI – Sono 34 i confronti tra le due compagini a Cosenza. Lo score attuale sorride ai rossoblu padroni di casa: 17 volte infatti è arrivata la vittoria dei calabresi, mentre in 11 occasioni è arrivato il segno X e il Lecce ha portato a casa l’intera posta in palio solo 6 volte. L’ultimo confronto risale alla stagione 2017/2018 in Serie C, quando vinsero gli ospiti (poi promossi in Serie B) col risultato di 0-1. L’ultimo confronto tra le due squadre in Serie B, invece, risale alla stagione 2002/2003, ed anche in quel caso arrivò la vittoria del Lecce (1-2).

DOVE VEDERE COSENZA LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI – Il Cosenza giocherà con l’ex Sampdoria Falcone tra i pali, protetto da Ingrosso, Idda e Legittimo (quest’ultimo al posto dello squalificato Tiritiello). Baez e Bittante saranno gli esterni, con Petrucci e capitan Bruccini in mezzo. Il francese classe ’97 Sacko giocherà a supporto della coppia Gliozzi–Carretta.

Il Lecce, invece, riparte dagli undici della sfida con la Cremonese, di fatto. Corini si affida al solito Gabriel, con la coppia Dermaku-Lucioni in difesa. Conferme anche per Adjapong e Zuta. Tachtsidis davanti alla difesa, accompagnato da Majer e Henderson: sulla trequarti, ecco Falco e Listowski, con Coda a fare la punta centrale.

Serie B, dove vedere Cosenza Lecce in tv e in streaming

Il match tra Cosenza e Lecce sarà visibile su DAZN, dunque in diretta tv sul canale DAZN1 per i possessori di un pacchetto Sky-DAZN. Gli abbonati Dazn potranno vedere il match anche in streaming sulla piattaforma online di Dazn, disponibile per PC, smartphone e tablet. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca testuale dell'incontro sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).