DOVE VEDERE ENTELLA REGGIANA STREAMING GRATIS E DIRETTA TV – Tre sole capoliste, solo tre ultime in classifica. Per il resto, tutti a 1 punto: 7 pareggi su 10 partite alla prima giornata (vittorie solo di Empoli, Venezia e Cittadella) ci consegnano una Serie B che sarà quanto mai combattuta, con valori livellati. Tra questi sette pareggi, ci sono anche quelli della Virtus Entella e della Reggiana, rispettivamente contro Cosenza e Pisa. Due squadre, quella ligure e quella emiliana, che partono con l’obiettivo di salvarsi e di mantenere la categoria. L’Entella ci è riuscita l’anno passato, la Reggiana è appena tornata in Serie B dopo un tempo infinito e ha tutta l’intenzione di restarci. Appuntamento allora al Comunale di Chiavari, sabato 3 ottobre alle ore 16.15.

DOVE VEDERE ENTELLA REGGIANA, PROBABILI FORMAZIONI – L’Entella si presenta ancora col 4-2-3-1 disegnato dal neo tecnico Bruno Tedino. Ancora Borra tra i pali, confermata anche la difesa vista a Cosenza ad esclusione di Poli, sostituito da Pellizzer. In dubbio Settembrini a centrocampo, al suo posto possibile l’inserimento di Toscano vicino a Paolucci e Brescianini. Fuori Crimi sulla trequarti, al suo posto torna Schenetti: davanti, confermato il duo Brunori-De Luca.

La Reggiana arriva a Chiavari pronta a schierare un 3-5-2 leggermente più prudente rispetto al 3-4-1-2 visto nella sfida al Pisa. Cerofolini tiene il suo posto tra i pali. ma cambia la difesa davanti a lui: dentro Costa e Di Gennaro con Gyamfi, fuori Espeche e Martinelli. Zampano e Germoni sugli esterni, ancora l’ex Juve Muratore insieme a Rossi e Radrezza in mezzo al campo. Voltan e Zamparo formano la coppia di attaccanti.

Serie B, dove vedere Entella Reggiana in streaming gratis e in tv

L’incontro Entella-Reggiana si giocherà allo stadio Comunale di Chiavari, sabato 3 ottobre alle ore 16:15. La diretta tv del match andrà in onda su Dazn. Gli abbonati Dazn potranno vedere il match anche in streaming gratis sulla piattaforma online di Dazn, disponibile per PC, smartphone e tablet. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).