Dove vedere Salernitana Ascoli diretta tv e streaming Serie B

Sabato 14 ottobre 2020 alle ore 14:00 allo Stadio Arechi di Salerno andrà in scena Salernitana Ascoli, incontro valido per la 5^ giornata di Serie B 2020/21. Ecco tutte le informazioni dove vedere in tv e streaming Salernitana Ascoli.

Dove vedere Salernitana Ascoli, presentazione della partita

Il match Salernitana Ascoli metterà a confronto due squadre esperte della serie cadetta. Da un lato i padroni di casa della Salernitana che nella prime 4 giornate di Serie B hanno ottenuto 4 risultati utili consecutivi e 8 punti in classifica, grazie a 2 convincenti vittorie (contro Pisa e Chievo) e a 2 pareggi contro Vicenza e Reggina. Gli ospiti dell’Ascoli di mister Bertotto, dal canto loro, dopo un inizio a singhiozzo hanno trovato un importante vittoria per 2-1 contro la Reggiana che li ha rilanciati in classifica e ora vogliono provare a confermare anche all’Arechi il bel gioco espresso tra le mura amiche. Ecco dove vedere Salernitana Ascoli in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Salernitana Ascoli, streaming e diretta tv in chiaro?

Il match Salernitana Ascoli verrà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su DAZN. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sempre sulla piattaforma online di DAZN (Abbonati ora a 9,99€/mese). In ogni caso sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).