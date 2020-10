Il Pescara prepara la sfida con l’Empoli, parola d’ordine dimenticare Reggio

Il Pescara di mister Oddo prepara la prossima sfida di campionato tra le mura amiche contro l’Empoli, sabato 17 ottobre con inizio ore 18:00 allo Stadio Adriatico, una sfida che avrà grande importanza alla luce dell’ultima sconfitta rimediata a Reggio Calabria con un pesante 3-1.

I biancazzurri non avranno a disposizione il difensore Bellanova, fermato per quarantena da contagio Covid, e dunque ci saranno novità in formazione per il tecnico Oddo.

Al posto del giovane in prestito dall’Atalanta ci sarà spazio per il valido Bocchetti al fianco del gigante Drudi nel pacchetto centrale della difesa, mentre sulla corsia di destra, saranno Balzano e Ventola a contendersi una maglia da titolare.

A centrocampo servirà l’esperienza di Valdifiori e Memushaj per garantire sostanza al reparto, mentre in avanti ci si affida alla fantasia di Galano ed al fiuto del goal dello spagnolo Asencio, attaccante su cui punta molto il delfino per le sorti nel campionato cadetto.

Infina una nota sul calciomercato: sfumato intanto l’arrivo dell’esperto difensore Cacciatore (ex Chievo e Cagliari), il mercato resta con le quattro frecce fino a gennaio, con la lista over che è ancora utilizzabile dalla società adriatica e di conseguenza sarà sfruttata per le esigenze tecniche che ci saranno in corso d’opera.