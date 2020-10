Serie B, Ascoli-Lecce: dove vedere il match in tv e streaming

Oggi pomeriggio alle ore 16.15 allo stadio Cino e Lillo del Duca, si disputerà il match Ascoli-Lecce valevole per la seconda giornata del campionato cadetto. Sia la squadra bianconera del tecnico Valerio Bertotto che quella giallorossi di mister Eugenio Corini mercoledì hanno esordito in Coppa Italia con i primi che hanno perso pesantemente in casa 4-1 contro il Perugia, mentre i secondi hanno sconfitto a domicilio il Feralpisalò 2-0, qualificandosi al terzo turno dove incontreranno in trasferta il Lecce.

Per quanto riguarda la prima giornata di campionato giocato lo scorso weekend entrambe le formazioni hanno pareggiato: i salentini 0-0 contro il Pordenone, i marchigiani 1-1 sul campo del Brescia. I precedenti al Del Duca sono complessivamente 18, con i padroni di casa in netto vantaggio per 11 vittorie contro le 3 degli ospiti e 4 pareggi.

L’arbitro della gara sarà Riccardo Ros della sezione AIA di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Andrea Zingarelli di Siena, quarto uomo Daniele Paterna di Teramo.

Queste le probabili formazioni:

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino, Corbo, Avlonitis, Sarzi Puttini; Saric, Cavion, Buchel; Chiricò, Bajic, Cangiano.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Zuta, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Henderson,Tachtsidis, Majer; Adjapong, Coda, Mancosu.

Ascoli-Lecce: dove vedere il match in tv e streaming

Il match Ascoli-Lecce in programma oggi alle ore 16.15 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Marco Calabresi; inoltre sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.