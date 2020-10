Serie B, dove vedere Brescia Lecce streaming gratis e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Brescia Lecce in streaming e diretta tv.

Allo Stadio Mario Rigamonti va in scena il match Brescia – Lecce, anticipo della terza giornata di Serie B.

Il Brescia ha iniziato con il piede sbagliato questo campionato: dopo esser scesa dalla Serie A, si aspettava un buon inizio della squadra lombarda ma un solo punto conquistato in due partite la condannano all’ultimo posto in classifica. La sconfitta per 3-0 contro il Cittadella è stata fatale per il tecnico Gigi Delneri che è stato subito esonerato: al suo posto è subentrato l’ex Cagliari Diego Lopez.

Il Lecce invece naviga in acque migliori: dopo il pareggio a reti inviolate contro il Pordenone della prima giornata, sono arrivate le vittorie contro FeralpiSalò in Coppa Italia e la vittoria sul campo dell’Ascoli per 2-0 che porta i ragazzi di Corini a 4 punti in classifica.

Il pronostico però è dalla parte del Brescia: il Lecce non vince al Rigamonti dal 2005 e nelle ultime sei sfide in Lombardia il Brescia ha trovato quattro vittorie e due pareggi.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà Antonio Di Martino.

Dove vedere Brescia Lecce tv

L’anticipo della terza giornata di Serie B, Brescia – Lecce, sarà trasmesso in diretta tv sulla Rai. Il canale dedicato al match è Rai Sport +HD (canale 57 digitale terrestre) e il collegamento allo stadio partirà alle ore 20:55.

Inoltre, la partita sarà trasmessa anche su DAZN. È possibile vedere DAZN sulla tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’applicazione sulle console PlayStation 4 o Xbox One. In più, è possibile seguire Brescia – Lecce in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now TV.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.

Dove vedere Brescia Lecce streaming gratis

Inoltre, è possibile seguire la partita Brescia – Lecce in streaming sempre tramite DAZN. Infatti, è possibile scaricare l’applicazione sui vostri smartphone, pc, notebook o tablet o collegandosi direttamente al sito web e inserendo le vostre credenziali.

Ma Brescia Lecce la potrete seguire anche in streaming gratuito tramite Rai Play, la piattaforma web della Rai. Bisogna semplicemente collegarsi al sito web della piattaforma o scaricando l’app su tutti i dispositivi mobili.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese