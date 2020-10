Serie B, dove vedere Cosenza Cittadella: streaming e diretta TV

Dove vedere Cosenza Cittadella, presentazione del match. Alle ore 14 di sabato 17 ottobre allo stadio ‘Marulla’ il Cosenza di mister Roberto Occhiuzzi ospiterà il Cittadella di mister Roberto Venturato, il match è valido per la 3.a giornata del campionato di Serie B.

I padroni di casa nelle prime due giornate di questo campionato hanno ottenuto 2 punti grazie ai due pareggi contro la Virtus Entella (0-0) e il pareggio esterno dell’ultimo turno contro la Spal (1-1). I veneti, invece, hanno iniziato alla grande la stagione con il primo posto in classifica a quota 6 punti grazie alle due vittorie contro la Cremonese in trasferta all’esordio per 0-2 e il successo interno dell’ultimo turno contro il Brescia, match terminato 3-0 in favore dei granata.

Cosenza Cittadella sarà diretta dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coaudivato dai signori De Meo e Fiore, mentre il quarto uomo sarà il signor Camplone.

Le probabili formazioni di Cosenza-Cittadella

Cosenza (3-4-3): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo, De Angelis, Bruccini, Sciaudone, Sueva, Baez, Kone, Carretta. All. Occhiuzzi.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Awua, Proia, Branca; D’Urso; Cissé, Ogunseje. All. Venturato.

Dove vedere Cosenza Cittadella, diretta TV e streaming

Dove vedere Cosenza Cittadella in TV e streaming. Il match Cosenza Cittadella, valido per la 3.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

