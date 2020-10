Serie B, dove vedere Empoli Pisa streaming gratis e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Empoli Pisa in streaming e in tv.

Allo Stadio Carlo Castellani va in scena il match Empoli – Pisa, anticipo della quinta giornata di Serie B.

L’Empoli sta vivendo un momento magico: la squadra toscana è prima in classifica a 10 punti insieme al Cittadella. Nelle prime quattro giornate di campionato non sono arrivate sconfitte e nelle ultime due partite sono arrivate due vittorie per 2-1 contro Pescara e Spal.

Il Pisa invece ancora non ha trovato la prima vittoria in campionato: i ragazzi di D’Angelo sono fermi al diciottesimo posto a quota 3 punti. Nell’ultima gara è arrivato l’ennesimo pareggio per 1-1 contro il Monza.

Il pronostico è in favore dell’Empoli e anche i precedenti sono dalla sua parte: gli azzurri hanno vinto entrambe le partite contro il Pisa lo scorso anno con un 3-2 in trasferta e un 2-1 al Castellani.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà Fabio Maresca.

Dove vedere Empoli Pisa tv

L’atteso derby toscano di Serie B tra Empoli e Pisa sarà trasmesso in diretta tv sulla Rai. Il canale dedicato al match sarà Rai Sport (canale 57 digitale terrestre) e nella versione in alta definizione su Rai Sport+ HD (canale 58 digitale terrestre).

Dove vedere Empoli Pisa streaming

Il match Empoli – Pisa sarà trasmesso in diretta streaming anche su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal computer sul sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida tra Empoli e Spal in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

Inoltre, la partita può essere seguita anche in streaming gratuito su RaiPlay, la piattaforma web della Rai. Bisogna collegarsi sul sito web oppure è possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili.

