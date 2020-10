Serie B, dove vedere Empoli Spal streaming e diretta tv.

Allo Stadio Carlo Castellani va in scena il match Empoli – Spal, gara valida per la quarta giornata di Serie B.

L’Empoli ha iniziato alla grande questo campionato e con i suoi 7 punti in classifica è primo insieme a Cittadella e Salernitana. Lo scorso match è arrivata una vittoria molto importante per 2-1 in casa del Pescara. Anche la Spal non ha ancora perso nemmeno una partita, ma il club ligure ha trovato tre pareggi in tre partite ed è fermo a 3 punti in classifica. Dopo i pareggi contro Monza e Cosenza, nell’ultima giornata è arrivato uno spettacolare 3-3 contro il Pordenone.

Il pronostico vedrebbe favorito l’Empoli ma nei ventiquattro precedenti tra le due squadre il club toscano ha vinto solo due volte contro le tredici vittorie della Spal. L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate fu in Serie A nella stagione 2018/2019: in Liguria il match finì con un pareggio per 2-2, mentre al Castellani la Spal si impose sull’Empoli grazie a un 4-2 firmato Petagna (doppietta), Floccari e Antenucci.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà Fabrizio Pasqua.

Dove vedere Empoli Spal streaming e tv

Il match Empoli – Spal, valido per il turno infrasettimanale di Serie B, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile seguire la partita scaricando l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet), oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida tra Empoli e Spal in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

