Serie B, dove vedere Monza Chievo streaming e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Chievo Monza in streaming e in tv.

Allo Stadio Brianteo va in scena il match Monza – Chievo, gara valida per la quinta giornata di Serie B.

Il Monza ha dovuto fare i conti con molti casi di positività al Coronavirus nella squadra e per questo l’ultima gara contro il L.R. Vicenza è stata rinviata. L’inizio di campionato del Monza però non è stato come ci si aspettava: i ragazzi di Brocchi hanno trovato solo tre punti in tre partite conquistati con soli pareggi. Inoltre, nonostante l’acquisto di Boateng, l’attacco biancorosso ha trovato solo una rete in queste tre partite.

Il Chievo invece dopo un inizio a rilento ha trovato due vittorie nelle ultime due partite contro Reggiana e Brescia. La squadra veneta è salita così a sette punti e si trova nelle parti alte della classifica. Anche i clivensi però hanno trovato poche reti: solamente tre in quattro partite disputate.

Monza e Chievo si ritrovano dopo quasi vent’anni dall’ultima volta. L’ultima sfida tra le due squadre risale alla stagione 2000/2001 in Serie B: il Chievo vinse sia all’andata sia al ritorno con due risultati importanti (5-1 a Verona e 3-1 a Monza). L’ultima vittoria del Monza contro il Chievo risale al 9 aprile del 2000: i lombardi vinsero 2-1 in casa grazie alle reti di Topic e Bonacina (di Giusti il gol del Chievo).

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 14 e l’arbitro della gara sarà Rosario Abisso.

Dove vedere Monza Chievo streaming e tv

La sfida di Serie B tra Monza e Chievo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile seguire la partita scaricando l’applicazione DAZN su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserire le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida tra Monza e Chievo in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

