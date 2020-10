Serie B, dove vedere Pordenone Spal: diretta tv e streaming

Dove vedere Pordenone Spal: verso il match

Archiviata la seconda giornata di Serie B, e dopo la pausa per le Nazionali, ecco che riprende il campionato con in terzo turno, nel quale il Pordenone di Attilio Tesser ospiterà in casa la Spal di Pasquale Marino. La Spal, partita per essere tra le favorite per la vittoria in questo campionato di Serie B, ha avuto qualche difficoltà nelle prime due partite che non gli hanno permesso di ottenere i tre punti. La squadra di Ferrara ha infatti collezionato due pareggi (uno contro il Monza per 0 a 0 e uno contro il Cosenza per 1 a 1) ed ha dunque 2 punti in classifica. Anche il Pordenone ha totalizzato finora due punti in questa parte iniziale del campionato, pareggiando contro Lecce e Vicenza (anche in questo caso per 0 a 0 e 1 a 1). Si prospetta dunque una sfida entusiasmante ed avvincente tra due squadre che partono con una situazione analoga in classifica, anche per quanto riguarda i gol fatti e quelli subiti.

Dove vedere Pordenone Spal: l’orario del match

La sfida tra Pordenone e Spal andrà in scena Sabato 17 Ottobre alle ore 14:00. Lo stadio dove avrà luogo la partita sarà il Teghil di Lignano.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Pordenone Spal

Il match tra Pordenone e Spal sarà trasmesso da Dazn insieme alle altre partite della giornata di Serie B. Sarà possibile assistere al match dalla tv di casa tramite la piattaforma di Dazn, ma gli amanti della Serie B potranno anche scegliere l'opzione "Zona Gol" per seguire tutti i match delle 14:00. La diretta streaming della partita sarà visibile per gli abbonati a Dazn tramite l'app, accessibile da smartphone e tablet, o in alternativa da pc direttamente dal sito internet di Dazn.