Serie B, dove vedere Reggina Pescara: streaming e diretta TV

Dove vedere Reggina Pescara, presentazione del match. Alleore 16.15 di sabato 3 ottobre allo stadio ‘Granillo’ di Reggio Calabria la Reggina di Domenico Toscano ospiterà il Pescara di Massimo Oddo, il match è valido per la 2.a giornata del campionato di Serie B.

I calabresi sono reduci dal pareggio rimediato in trasferta all’ Arechi di Salerno contro la Salernitana, match che si è concluso con il risultato di 1-1. Anche gli abruzzesi hanno esordito con un pareggio nel match terminato a ‘reti bianche’ contro il Chievo e che si è giocato allo stadio ‘Adriatico’ di Pescara. Dunque il match del ‘Granillo’ sarà importante per entrambe le squadre che vorranno ottenere la prima vittoria in questo campionato di Serie B.

Reggina-Pescara sarà diretta dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Berti e Moro, mentre il quarto uomo sarà il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Aprilia.

Le probabili formazioni di Reggina-Pescara

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Rossi, Del Prato, Loiacono; Rolando, Crisetig, Folorusho, Liotti; Bellomo; Menez, Lafferty. All. Toscano.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo; Diambo, Valdifiori, Omeonga; Galano, Ceter, Maistro. All. Oddo.

Dove vedere Reggina Pescara, diretta TV e streaming

Dove vedere Reggina Pescara in TV e streaming. Il match Reggina Pescara, valido per la 2.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

