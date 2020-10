Serie B, dove vedere Spal Vicenza: streaming e diretta TV

Dove vedere Spal Vicenza, presentazione del match. Alle ore 14 di sabato 24 ottobre allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara la Spal di Pasquale Marino ospiterà il Vicenza di Mimmo Di Carlo, il match è valido per la 5.a giornata del campionato di Serie B.

Gli estensi occupano la 14.a posizione con 3 punti in classifica (3 pareggi e 1 sconfitta) e sono reduci dalla prima sconfitta in campionato, K.O maturato nel turno infrasettimanale nella trasferta di Empoli che si è imposto per 2-1 allo stadio ‘Castellani’. I veneti, invece, hanno una partita in meno (devono recuperare la gara rinviata contro il Monza) ed occupano la 19.a posizione con appena 2 punti (2 pareggi ed 1 sconfitta). La formazione di Di Carlo è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro la Salernitana.

Spal-Vicenza sarà diretta dal signor Marco Serra della sezione di Torino, coaudiuvato dai signori Macaddino e Ruggieri. Il quarto uomo sarà il signor Marinelli.

Le probabili formazioni di Spal-Vicenza

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Ranieri; Sernicola, Missiroli, Sa. Esposito, Sala; Castro; Paloschi, Se. Esposito. All: Marino.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vandeputte, Rigoni, Cinelli, Dalmonte; Marotta, Jallow. All: Di Carlo.

Dove vedere Spal Vicenza, diretta TV e streaming

Dove vedere Spal Vicenza in TV e streaming. Il match Spal Vicenza, valido per la 5.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Il match sarà visibile anche su Dazn 1 (canale 209 di Sky).

Dove vedere Spal Vicenza, i precedenti. I precedenti tra queste due squadre sono 4 con il bilancio in perfetto equilibrio. Infatti possiamo contare una vittoria per parte, mentre sono 2 i pareggi. L’ultimo precedente risale al 2016 quando la Spal s’impose al ‘Mazza’ per 3-0.