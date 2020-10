Serie B, Empoli Monza dove vedere: streaming e diretta tv

− EMPOLI MONZA DOVE VEDERE

Big-match al Castellani di Empoli (fischio d’inizio domani sabato 3 ottobre, ore 16:15), tra due squadre con importanti obiettivi di promozione. I toscani, guidati in panchina da Alessandro Nesta, hanno iniziato bene questa nuova stagione, con la vittoria all’esordio in campionato contro il Frosinone in trasferta e il successo nel secondo turno di Coppa Italia contro i lombardi del Renate. Dall’altro lato, arriva il Monza con vesti rossonere, vista la presidenza targata Berlusconi-Galliani e la panchina griffata da Christian Brocchi. Buon avvio in stagione anche per la squadra lombarda, con il pareggio nella gara d’esordio contro la Spal per 0 a 0 e la vittoria netta sulla Triestina in Coppa Italia (3-0). Il match sarà arbitrato da Di Martino della sezione di Giulianova, coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Schirru e dal quarto uomo Prontera.

Empoli Monza dove vedere, streaming gratis e in tv

Empoli Monza dove vedere. Il match di domani tra Empoli e Monza, valido per la 2°giornata del campionato cadetto, potrà essere visibile sulla piattaforma streaming Dazn. Sarà possibile vedere Dazn su vari dispositivi, quali: Laptop, utilizzando Safari, Google Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer; console e videogiochi, come Xbox, Playstation 4 e Playstation 4 Pro; Sky Q per tutti gli abbonati Sky; smartphone, Smart Tv e anche Tablet. La telecronaca della gara tra Empoli e Monza sarà affidata a Cristiano Puccetti.

