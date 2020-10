Telecronisti Serie B Dazn 3a giornata: chi le racconterà

Telecronisti Serie B Dazn 3a giornata: ecco chi le commenterà in diretta tv e streaming. Archiviata la seconda giornata di campionato, è già tempo di fare i primi bilanci in questa nuova stagione aspettando però il nuovo turno, per la precisione il terzo, che partirà questa sera alle 21 con l’anticipo del Rigamonti tra Brescia-Lecce. Nella giornata di domani, sabato 17 ottobre, in programma invece ben nove gare, distribuite tra le ore 14 e le ore 16. Particolare attenzione bisogna darla al big match dell’ U-Power Stadium Monza-L.R. Vicenza in programma sabato alle 14, con protagoniste le due squadre promosse l’anno scorso direttamente dalla Serie C. Come sempre è disponibile anche Zona Gol, il programma che porta su tutti i campi della Serie B con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: insomma, emozioni dal primo all’ultimo minuto. Ecco dunque i telecronisti Serie B Dazn che ci racconteranno le gare in programma.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Telecronisti Serie B Dazn 3a giornata: le voci di chi le seguirà

Brescia-Lecce, venerdì 16 ottobre ore 21 (Rai Sport +HD, Rai Sport, DAZN, DAZN1)

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello, commento: Andrea Agostinelli

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Stefan Schwoch

Cosenza-Cittadella, sabato 17 ottobre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Raffaele Pappadà

Cremonese-Venezia, sabato 17 ottobre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Alberto Santi

Frosinone-Ascoli, sabato 17 ottobre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Monza-L.R. Vicenza, sabato 17 ottobre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Pordenone-Spal, sabato 17 ottobre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Reggiana-Chievo Verona, sabato 17 ottobre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Salernitana-Pisa, sabato 17 ottobre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Marco Calabresi

Virtus Entella-Reggina, sabato 17 ottobre ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Pescara-Empoli, sabato 17 settembre ore 16 (DAZN)

Telecronaca: Giorgio Basile