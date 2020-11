DOVE VEDERE COSENZA SALERNITANA IN STREAMING E IN DIRETTA TV – Si continua a giocare sui campi del campionato cadetto, e durante la 9° giornata avrà luogo uno scontro tra due squadre del Sud Italia: domenica sera, al San Vito-Gigi Marulla di Cosenza, si affronteranno proprio il Cosenza e la Salernitana. La Salernitana è scatenata, si trova al primo posto in classifica con l’Empoli a quota 17 punti, grazie alle cinque vittorie e ai due pareggi (oltre ad una sconfitta) nelle prime otto giornate. Diversamente sta andando il campionato del Cosenza, che è comunque dodicesimo nella graduatoria: solo due sconfitte, ma ancora meno vittorie (una sola), che hanno portato i calabresi ad avere 8 punti in classifica.

Dove vedere Cosenza Salernitana, quando si gioca

Il match avrà luogo domenica sera, il 29 novembre 2020, alle ore 21. Cosenza-Salernitana si disputerà allo stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza, in casa dei calabresi.

Dove vedere Cosenza Salernitana, i precedenti

Quello di domenica sera sarà il 23° incrocio tra le due società. Nei 22 precedenti, lo score è quasi in equilibrio, ma comanda (anche se di poco) la squadra campana: i granata della Salernitana, infatti, hanno vinto in otto occasioni, mentre altre otto volte si è verificato il segno “X”. Solo sei vittorie per il Cosenza, dunque.

Dove vedere Cosenza Salernitana, probabili formazioni

Il Cosenza (3-4-1-2) si schiera così: Falcone; Legittimo, Idda, Schiavi; Bittante, Bruccini, Sciaudone, Sueva; Baez; Carretta, B. Koné.

La Salernitana si schiera così: Belec; Casasola, Gyomber, Aya, W. López; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Lombardi; Djuric, Tutino.

Serie B, ecco dove vedere Cosenza Salernitana in streaming e in diretta tv

Cosenza-Salernitana sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita, dunque, è un’esclusiva di DAZN: quindi sarà disponibile anche in streaming attraverso l’applicazione: la partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con tale app. Non solo: il match sarà disponibile anche su dispositivi mobili come smartphone, tablet o pc, sempre passando dall’app o dal sito ufficiale del servizio.