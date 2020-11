Oggi pomeriggio alle ore 16 all’U Power Stadium (a porte chiuse) si disputerà il match Monza-Reggina, valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. La squadra brianzola di mister Cristian Brocchi si trova al nono posto con dieci punti (una gara da recuperare), mentre quella amaranto del tecnico Domenico Toscano al quindicesimo posto con sette punti e con tre ko consecutivi che l’hanno fatta precipitare nelle zona calde della classifica.

Questo incontro non si giocava dalla stagione 1998-99 quando il risultato finale fu di 1-1, per quanto riguarda i precedenti in terra lombarda, i padroni di casa sono in vantaggio di misura per 3-2 con sei pareggi, mentre sono solo sedici le reti realizzate complessivamente con il Monza avanti per 9-7.

L’arbitro della gara sarà Ivan Robilotta di Sala Consilina (Salerno), coadiuvato dagli assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma e Francesca Di Monte di Chieti, quarto uomo Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Bari).

Monza-Reggina, le probabili formazioni:

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Armellino, Barberis, D’Errico; Boateng; Dany Mota, Gytkjær.

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Folorunsho, Bianchi, Di Chiara; Bellomo; Denis, Rivas

Dove vedere Monza-Reggina: streaming e diretta tv Serie B

Il match Monza-Reggina in programma oggi alle ore 16 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Dario Mastroianni; inoltre la gara tra lombardi e calabresi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.