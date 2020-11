Dove vedere Spal Salernitana Serie B, streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Spal Salernitana, presentazione del match. Questa sera alle ore 21 allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara la Spal di Pasquale Marino ospiterà la Salernitana di Fabrizio Castori, il match è valido per la 6.a giornata del campionato di Serie B.

Gli ‘estensi’ occupano la 4.a posizione con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta) in compagnia del Lecce e sono reduci da due vittorie consecutive contro Vicenza (3-2) e Reggina (0-1). I campani, invece, nell’ultimo turno non scono scesi in campo contro la Reggiana in quanto gli emiliani non si sono presentati a Salerno con molte defezioni causa Covid e non hanno potuto chiedere il rinvio del match usufruendo del ‘bonus’ per il rinvio contro il Cittadella. Salernitana seconda in classifica con 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi) e nell’ultimo match giocato è arrivata la vittoria interna contro l’Ascoli (1-0).



Spal-Salernitana sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coaudiuvato dai signori Zingarelli ed Annaloro, mentre il quarto uomo sarà il signor Amabile.

Le probabili formazioni di Spal-Salernitana

Spal (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Murgia, Valoti, Sala; Castro; Esposito, Di Francesco. All: Marino.

Salernitana (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Djuric, Tutino. All: Castori.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Dove vedere Spal Salernitana, diretta TV e streaming

Dove vedere Spal Salernitana in TV e streaming. Il match Spal Salernitana, valido per la 7.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Il match sarà visibile anche su Dazn 1 (canale 209 di Sky). Il match dello stadio ‘Mazza’ sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.

Dove vedere Spal Salernitana, i precedenti. Il bilancio dei precedenti tra queste due squadre è nettamente in favore degli ‘estensi’. Infatti in sei confronti diretti tra queste due squadre, sono cinque le vittorie in favore dei ferraresi contro 1 sola vittoria dei campani.