DOVE VEDERE CITTADELLA EMPOLI IN E IN STREAMING – Riparte anche la Serie B, dopo la pausa Nazionali che ha dato tante soddisfazioni al campionato cadetto (ben 11 calciatori azzurri che sono andati in Under-21 con Nicolato arrivavano dalla B). E riparte col botto, con un big match che mette di fronte la prima forza del campionato, l’Empoli di Alessio Dionisi, contro il Cittadella, sceso all’ottavo posto solo per via delle ultime due sconfitte consecutive. Le due squadre erano rimaste a braccetto fino alla quarta giornata, quando avevano ottenuto tre vittorie ed un pareggio ciascuna: poi, il Citta si è visto rimandare il match con la Reggiana viste le numerose positività al Covid negli emiliani, ed ha successivamente perso i match con Monza e Pescara. L’Empoli, invece, ha perso solo il match con il Venezia e guida la classifica con 16 punti in sette partite giocate fin qui.

Dove vedere Cittadella Empoli, quando si gioca

Il match avrà luogo sabato 21 novembre 2020, alle ore 14.00: l’incontro si disputerà allo stadio Tombolato di Cittadella, casa dei veneti granata.

Dove vedere Cittadella Empoli, i precedenti

Sono 22 gli incroci totali fino a qui, 11 quelli giocati al Tombolato di Cittadella. Per quanto riguarda il totale degli incontri, il bilancio vede l’Empoli in vantaggio con 10 vittorie, a fronte delle 7 affermazioni granata e dei 5 pareggi. Azzurri che sono in vantaggio anche per quanto concerne le sfide disputatesi in Veneto con 4 successi, contro le 3 vittorie del Cittadella e i 4 segni “X”. L’anno scorso, due vittorie in altrettante sfide per l’Empoli: 1-0 all’andata al Castellani e 1-2 in casa del Citta al ritorno.

Dove vedere Cittadella Empoli, le probabili formazioni

Il Cittadella (4-3-1-2) si schiera così: Maniero; Cassandro, Perticone, Camigliano, Benedetti; Proia, Iori, Gargiulo; D’Urso; Tavernelli, Ogunseye.

L’Empoli (4-3-1-2) si schiera così: Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolau, Terzic; Bandinelli, Stulac, Ricci; Bajarami; La Mantia, Mancuso.

Dove vedere Cittadella Empoli in streaming e in diretta tv: Rai Sport o DAZN?

La sfida tra Cittadella ed Empoli, valida per l’ottava giornata di Serie B e in programma il 21 novembre 2020 alle ore 14, sarà visibile su DAZN. In particolare, per gli abbonati a SKY con il pacchetto SKY-DAZN il match sarà disponibile in tv sul canale satellitare DAZN1; per i semplici abbonati a DAZN, che trasmette tutte le sfide del campionato cadetto, il match sarà visibile in streaming, collegandosi al sito oppure utilizzando l’app ufficiale (disponibile anche su Smart Tv).