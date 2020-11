Serie B, dove vedere Chievo Lecce streaming gratis e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Chievo Lecce in streaming gratuito e in tv.

Allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona va in scena il match Chievo – Lecce, anticipo della nona giornata di Serie B.

Entrambe le squadre stanno attraversando un bel momento di forma. Il Chievo viene da cinque risultati utili consecutivi e il pareggio dell’ultima giornata contro il Pordenone ha fermato una striscia di quattro vittorie consecutive. I clivensi sono in piena zona playoff al sesto posto con 14 punti. Ma hanno disputato una partita in meno (contro il Vicenza) e hanno tre lunghezze di distacco dal primo posto.

Il Lecce anche non vuole più fermarsi. I salentini sono reduci da una vittoria spumeggiante contro la Reggiana che li ha visti trionfare con il risultato di 7-1. La vittoria con la Reggiana però segue le altre due vittorie contro Entella per 5-1 e Pescara per 3-1 (15 gol fatti e solo 3 subiti in tre partite) e i pareggi con Cosenza e Cremonese. Quindi anche per loro sono cinque le partite senza sconfitta. E la classifica? Non può che sorridere ai leccesi: il terzo posto a quota 15 punti è il bel riconoscimento del lavoro fatto.

Per trovare un precedente tra Chievo e Lecce bisogna tornare indietro di otto anni, mentre per un precedente in Serie B risale addirittura a dodici anni fa. L’ultima volta che Chievo e Lecce si sono sfidate fu appunto nel campionato di Serie A 2011/2012: il Chievo vinse 1-0 al Bentegodi con gol di Kamil Vacek, mentre finì 2-2 al Via del Mare. In Serie B invece i risultati si invertirono: il Lecce vinse in casa per 3-0 e al Bentegodi ci fu un pirotecnico 3-3.

La squadra salentina proverà ad espugnare il Bentegodi dopo sedici anni: l’ultima vittoria del Lecce a Verona risale al 2004 con un bel 3-2. I marcatori di quella partita aprono una voragine nel cuore di tutti i nostalgici: autogol di Barzagli, Chevanton e Cassetti per il Lecce, Luciano e D’Anna su rigore per il Chievo.

Il fischio d’inizio di Chievo – Lecce è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà Simone Sozza.

Dove vedere Chievo Lecce tv

L’anticipo del venerdì di Serie B tra Chievo e Lecce sarà trasmesso in diretta tv sula Rai. Il canale dedicato al match sarà Rai Sport (canale 58 digitale terrestre). Per seguire la partita in alta definizione bisognerà semplicemente collegarsi a Rai Sport +HD (canale 57 digitale terrestre).

Dove vedere Chievo Lecce streaming

Inoltre, il match Chievo – Lecce sarà trasmesso anche in streaming su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal computer sul sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida tra Empoli e Spal in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

Dove vedere Chievo Lecce streaming gratis

La partita Chievo – Lecce potrà essere seguita anche in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma web della Rai. L’unica cosa da fare è collegarsi sul sito web dal vostro computer oppure scaricare l’applicazione su un vostro dispositivo mobile (smartphone, notebook, tablet).