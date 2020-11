Serie B, dove vedere Entella Venezia streaming e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Entella Venezia in streaming e in tv.

Allo Stadio Comunale di Chiavari va in scena Entella – Vicenza, recupero della quinta giornata di Serie B. La partita, inizialmente in programma lo scorso 24 ottobre, fu rinviata a causa dell’aggravarsi dell’emergenza legata al Covid-19.

L’Entella arriva a questa gara in un periodo molto difficile della stagione. La squadra ligure è in zona retrocessione e ha collezionato solo quattro punti in sei giornate, senza trovare mai la vittoria. Nell’ultima gara di campionato, dopo tre pareggi consecutivi, è arrivata anche una pesantissima sconfitta per 5-1 in casa contro il Lecce.

Il Venezia invece sta vivendo una situazione differente. Nonostante l’ultima sconfitta contro la Reggiana, i veneti sono in zona playoff all’ottavo posto con dieci punti conquistati nelle prime sei giornate. In più, anche se con una gara in meno disputata rispetto Chievo e Frosinone, il Venezia è la miglior difesa con sole quattro reti subite insieme appunto a Chievo, Frosinone e Monza.

La sfida quindi vede di fronte uno dei peggiori attacchi del campionato (l’Entella ha segnato solamente quattro gol) contro la miglior difesa. I favori della vigilia sono tutti per il Venezia ma i precedenti vedono un equilibrio perfetto. Infatti, nelle sei sfide tra le due squadre ci sono state due vittorie dell’Entella, due del Venezia e due pareggi. Però, nelle ultime quattro gare l’Entella non è riuscita mai a trovare la vittoria e i i tre punti contro il Venezia mancano dal 2014.

Il fischio d’inizio di Entella – Venezia è in programma alle ore 15 e l’arbitro della gara sarà Giacomo Camplone.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.

Dove vedere Entella Venezia streaming e diretta tv

Il recupero della quinta giornata di Serie B tra Entella e Venezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i vostri dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida tra Monza e Chievo in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese