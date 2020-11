Serie B, dove vedere Lecce Pescara streaming e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Lecce Pescara in streaming e in tv.

Allo Stadio Via del Mare va in scena il match Lecce – Pescara, gara valida per la sesta giornata di Serie B.

Entrambe le squadre hanno giocato in Coppa Italia in settimana ed entrambe hanno perso per 3-1 e sono state eliminate dalla competizione. Ma, mentre il Lecce ha dovuto cedere solo ai supplementari contro il Torino, il Pescara ha subito tanto contro il Parma.

In campionato invece il Lecce ha trovato sei punti nelle prime cinque giornate. I salentini non riescono a trovare il giusto equilibrio e una sola vittoria in cinque partite non era il bottino che si aspettavano i tifosi a inizio campionato. Ma la sfida con il Pescara è la giusta occasione per tornare alla vittoria dopo due pareggi e una sconfitta.

Il Pescara invece, con un solo punto in classifica, è sempre più ultimo. Nelle ultime quattro giornate sono arrivate quattro sconfitte e la squadra di Oddo non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel.

Il pronostico è ovviamente in favore del Lecce. L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate è stato nel campionato di Serie B stagione 2018/2019: al Via del Mare il Lecce vinse 2-0 grazie alle reti di La Mantia e Mancosu, mentre in Abruzzo finì 4-2 per il Pescara. I delfini non vincono in casa del Lecce dal 1999, quando alla trentasettesima giornata di Serie B vinsero per 1-0 grazie alla rete di Salvatore Sullo.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà Daniel Amabile.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.

Dove vedere Lecce Pescara streaming e tv

La sfida di Serie B tra Lecce e Pescara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i vostri dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserendo le vostre credenziali d’accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida tra Monza e Chievo in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese