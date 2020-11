Serie B, dove vedere Virtus Entella Spal: diretta tv e streaming

Dove vedere Virtus Entella Spal: verso il match

La partita tra Virtus Entella e Spal chiuderà il nono turno del campionato di Serie B, in un match serale tutto da vivere. Gli spallini sono in un ottimo momento di forma sia in campionato che in Coppa Italia e adesso puntano ad una vittoria per avvicinarsi alle prime tre in classifica (Salernitana, Lecce ed Empoli). I padroni di casa dell’Entella non navigano, invece, in ottime acque: si trovano al terzultimo posto in classifica con 5 punti e sono reduci dal pareggio per 1 a 1 ottenuto contro l’Ascoli. La Spal è reduce dalla vittoria per 2 a 0 ottenuta nell’ultima sfida di campionato contro il Pescara e si trova attualmente al sesto posto in classifica (ma con la possibilità di fare un balzo avanti in classifica in caso di vittoria in questo nono turno di Serie).

Dove vedere Virtus Entella Spal: l’orario del match

La sfida tra Virtus Entella e Spal andrà in scena Lunedì 30 Novembre alle ore 21:00. Lo stadio che ospiterà il match sarà il Comunale Aldo Gastaldi.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Virtus Entella Spal

La partita nella quale si affronteranno la Virtus Entella di Vivarini e la Spal di Marino sarà trasmessa da Dazn (Abbonati ora a 9,99€/mese). Non sarà tuttavia possibile assistere al match dal canale 209 di Sky (DAZN1), in quanto su quel canale verrà trasmesso u match della Liga spagnola. Dunque dove sarà possibile vedere il match? Sulle smart tv collegate all’app di Dazn. Inoltre la partita sarà visibile in streaming per gli abbonati tramite il sito e l’app di Dazn, quest’ultima accessibile da smartphone e tablet.