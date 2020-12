DOVE VEDERE ASCOLI SPAL IN TV E IN STREAMING – Testacoda da brividi, nella quindicesima giornata di Serie B: domani, nelle Marche, si sfideranno Ascoli e Spal, rispettivamente penultima e terza nel campionato in corso. I bianconeri hanno disperatamente bisogno di punti per accorciare sulla zona salvezza, mentre i ferraresi non posso permettersi di perdere il passo di Salernitana, Cittadella, Empoli, Frosinone e Monza, tutte nelle zone altissime della classifica e tutte pronte ad accelerare per la lotta alla promozione diretta. Saranno 90 minuti di grande intensità, con la SPAL naturale favorita ma con un Ascoli che si trova davvero all’ultima spiaggia per sperare in una salvezza che appare al momento molto lontana.

Dove vedere Ascoli SPAL, quando si gioca

Il match si disputerà domenica 27 dicembre 2020, alle ore 15. La sfida andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca, che ospita i match casalinghi dell’Ascoli.

Dove vedere Ascoli SPAL, i precedenti

Sono solamente otto i precedenti tra le due squadre ad Ascoli Piceno, allo stadio Del Duca: la squadra di Ferrara ha vinto una volta sola, mentre sono arrivati quattro pareggi e tre segni “1”. L’unica vittoria estense risale alla stagione 1970/1971, in Serie C: allora fu 1-2. L’ultimo incontro, nella B 16/17, finì invece in parità: 1-1, Cacia per l’Ascoli e Pontisso per la SPAL.

Dove vedere Ascoli SPAL, probabili formazioni

Ascoli (4-3-3): Leali; Corbo, Quaranta, Brosco, Sarzi; Donis, Saric, Gerbo; Chiricò, Bajic, Sabiri.

Spal (3-4-2-1): Thiam; Sernicola,Vicari, Tomovic; Dickmann, Missiroli, Esposito, Sala; Castro, Di Francesco; Paloschi.

RaiSport o DAZN? Ecco dove vedere Ascoli SPAL in diretta tv e in streaming

Il match Ascoli-SPAL, come tutte le sfide di Serie B, sarà visibile su DAZN. Tutte le partite disponibili su DAZN possono essere fruibili sia sottoscrivendo un abbonamento Sky-DAZN, sia usando un abbonamento direttamente alla piattaforma DAZN: in questo modo, la sfida sarà visibile anche in streaming, sia su smartphone che su tablet e pc, utilizzando l’app, sia in tv, sempre usando l’apposita app per smart tv.