Serie B, dove vedere Cittadella Spal: diretta tv e streaming

Dove vedere Cittadella Spal: verso il match

Archiviata la decima giornata del campionato di Serie B, ecco arrivato il turno dell’undicesima. In questo turno di campionato si affronteranno Cittadella e Spal per una gara molto importante per quella che sarà la classifica. Entrambe le squadre, infatti, si trovano nella parte alta della classifica e sono tra le candidate per la promozione alla massima serie. Il Cittadella è reduce dalla sconfitta contro la Salernitana (prima in classifica) e si trova al settimo posto in classifica con 14 punti ed una partita da recuperare. La Spal, dal canto suo, si trova al secondo posto in classifica ed è reduce dalla vittoria contro il Pisa.

Dove vedere Cittadella Spal: l’orario del match

La sfida tra Cittadella e Spal andrà in scena Sabato 12 Dicembre alle ore 18:00. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà il Pier Cesare Tombolato di Cittadella. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Giacomo Camplone.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Cittadella Spal

La partita nella quale si sfideranno Cittadella e Spal sarà trasmessa da DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento). Non sarà possibile seguire il match sul canale 209 di Sky (DAZN1), in quanto in quella fascia oraria verrà trasmessa la sfida del campionato francese, Marsiglia-Monaco. Gli abbonati a Dazn potranno assistere al match sulle proprie smart tv. In alternativa, la diretta streaming del match sarà disponibile tramite il sito internet di Dazn e tramite l’App di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.